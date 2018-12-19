У мерії запевняють, що ремонт Замарстинівською не припиняється навіть взимку

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», масштабні роботи з капітального ремонту вул. Замарстинівської, на ділянці від вул. Липинського до вул. Східної, продовжуються. Оскільки роботи тривають на глибині, то навіть у зимовий період роботи на об’єкті планують не призупиняти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Вже завершилися роботи із заміни водопроводу. Було прокладено 267 м труби діаметром 160 мм до вул. Східної. Також змонтовано 4 залізобетонні колодязі. Після укріплення ґрунту цементним розчином на ділянці 102 м, розпочалися роботи із заміни каналізаційного колектора. Вже вирито 105 м котловану і, станом на 19 грудня 2018 р., змонтовано 89 м каналізаційної труби діаметром 1600 мм. Збудовано п’ять нових каналізаційних камер для підключення новозбудованого колектора до існуючого.

На ділянці від будинку № 112 на вул. Замарстинівська, до вул. Городницька влаштовано піщано-щебеневу основу та бетонну підготовку під дорожнє покриття площею — 350 м2. А також влаштовано піщано-щебеневу та асфальто-бетонну основу під плити трамвайних колій площею 312 м2. Вже змонтовано 11 плит трамвайних колій типу «ПКП», загальною довжиною 38,5 м2. Також влаштовано дренаж дороги на ділянці 60 м і 2 дощоприймальні колодязі. Розпочалася зрізка старих дерев, які знаходяться в зоні будівництва і підлягають видаленню”, — повідомив Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

Дорога залишиться у тих відстанях, яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою. Вся бруківка, яка була демонтована, потім буде використана для замощення дорожнього покриття.

Нагадаємо, кошторисна вартість реконструкція об’єкта вул. Замарстинівська, від вул. Гайдамацька до вул. Торф’яна — 94 150,153 тис. грн. Передбачено видатків на 2018 рік — 30 000 тис. грн. Проект виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017 р переданий для його реалізації ЛКП «Львівавтодор».

16 лютого 2018 року ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті. Роботи виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Ціна договору — 84 476 020,00 грн. Тривалість будівництва згідно з проектом становить 22 місяці. Орієнтовний термін завершення робіт з врахуванням відтермінування у 2018 році — заплановано на березень 2020 року.

Проектом передбачено:

— реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;

— перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;

— заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожежних гідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

— влаштування дренажу дорожнього полотна;

— влаштування зовнішнього освітлення;

— захист мереж електропостачання, систем зв’язку;

-заміна газопроводів середнього і низького тисків;

— влаштування контактної мережі трамваю.