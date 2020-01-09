Частину Замарстинівської відкрили для проїзду

Станом на сьогодні, 9 січня, ділянку від вул. Липинського до вул. Торф’яної відкрили для проїзду транспорту. Повністю проїзною вся вул. Замарстинівська буде вже з 16 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Роботи на відрізку від вул. Липинського до вул. Торф’яної завершені повністю, залишається доставити ще кілька дорожніх знаків. Тому ми відкрили цю частину вулиці для проїзду», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Львова Андрій Білий.

Інші частини вул. Замарстинівської зараз перебувають на завершальному етапі. На ділянках від вул. Липинського до вул. Гайдамацької, від вул. Липинського до вул. Торф’яної повністю замінили інженерні мережі, зокрема основний колектор, проклали трамвайну колію, контактну мережу та повністю замостили проїзну частину.

У середу, 8 січня, новопрокладеною колією на вул. Замарстинівській у тестовому режимі проїхав перший трамвай.

Зазначимо, що запустити трамваї на Замарстинівську у мерії спочатку обіцяли до кінця 2019 року, згодом процес відтермінували до 6 січня. Тепер ж рух і громадського транспорту, і приватних авто цією вулицею буде можливий із 16 січня.

Як повідомляв Львівський портал, ремонт вул. Замарстинівської розпочався ще в березні 2018 року. Оновлення цієї вулиці обійшлося бюджету Львова у 84 млн грн. Всі роботи виконує компанія «Онур».

Завершити ремонт Замарстинівської мали до кінця 2019-го, однак через нестійкий ґрунт роботи довелося зупинити. На місці певний час працювали геологи, тож відновити роботи «Онур» зміг на початку червня. Також під час ремонту у будинку на вул. Хімічній просіла фасадна стіна.

Нещодавно стало відомо, що частину проїжджої частини вул. Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем.

Загалом вул. Замарстинівська у Львові не «бачила» ремонту більше ніж 40 років.