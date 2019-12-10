Ремонт Замарстинівської: у мерії кажуть, що щодня на об’єкті працюють до 100 людей

У Львові активізувалися роботи з ремонту вулиці Замарстинівської. З минулого тижня щодня на об’єкті працює від 50 до 100 осіб. Тому за сприятливих погодних умов повністю завершити ремонт вулиці планують до кінця цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль, зараз ТзОВ «Онур» активізував роботи на чотирьох ділянка, де проводять ремонтні роботи. До працівників «Онур» також залучили і шляхово-ремонтні підприємства міста.

«Ремонтні роботи на вул. Замарстинівській умовно можна поділити на чотири частини. Перша частина — ділянка від вул. Липинського до вул. Торф’яної. Тут тривають роботи з вистелення дорожнього полотна, облаштування трамвайного кільця. Роботи на завершальному етапі.Друга частина — відрізок від вул. Липинського до вул. Східної — вже зроблений, залишається лише висадити дерева. Третя частина — відрізок від вул. Східної до вул. Хімічної — колектор замінено, тривають роботи з мощення бруківки і прокладання трамвайної колії.

Четверта, найскладніша ділянка — відрізок від вул. Хімічної до вул. Гайдамацької. І це єдине місце, яке затримувало — там були зволожені ґрунти, через що пошкодився фундамент будинку на вул. Хімічній, 2 — Замарстинівській, 51. На сьогодні мешканців будинку відселили, і вже на 100% укріпили будинок. Після проведення тендерних процедур, Шевченківська РА зробить капітальний ремонт будинку», — повідомив Олексій Хміль.

Як зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, на сьогодні роботи проводять на перехресті вул. Замарстинівська — вул. Хімічна. Там –проводять заміну колектора.

«Колектор почали прокладати зі сторони вул. Гайдамацька. Тому до цього перехрестя вже з двох сторін підходить трамвайна колія. Відповідно, коли закінчимо заміну колектора на перехресті вул. Замарстинівська — вул. Хімічна, все швидко буде засипано, з’єднаються колії, проведуть роботи по замощенню та ін. Залишається прокласти три труби довжиною 6 м. Відзначу, що зараз всі ресурси працюють тут. Вулицю мостять бруківкою. Однак після завершення робіт бруківка ще має тиждень відстоятися», — повідомив Андрій Білий.

Нагадаємо, ремонтні роботи вулиці Замарстинівської розпочалися ще з 5 березня 2018 року.