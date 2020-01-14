На маршруті №9 у Львові побільшає трамваїв

Із четверга, 16 січня, ЛКП «Львівелектротранс» змінить схему руху трамвая №9 та збільшить кількість вагонів на цьому маршруті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

«У зв’язку завершенням ремонтних робіт та відкриттям вулиці Замарстинівської маршрут трамвая №9 буде продовжено. Він курсуватиме відповідно до маршруту вул. Торф’яна – Залізничний вокзал», – йдеться у повідомленні.

На маршруті №9 їздитимуть 10 трамваїв, інтервал руху становитиме 8 хвилин.

Зазначимо, дотепер через ремонт вул. Замарстинівської трамвай №9 курсував від залізничного вокзалу Львова до вул. Миколайчука.

Запустити трамваї на Замарстинівську у мерії спочатку обіцяли до кінця 2019 року, згодом процес відтермінували до 6 січня. 8 січня новопрокладеною колією тут у тестовому режимі проїхав перший трамвай.

Повністю для руху транспорту вул. Замарстинівську відкриють 16 січня.

Як повідомляв Львівський портал, ремонт вул. Замарстинівської розпочався ще в березні 2018 року. Оновлення цієї вулиці обійшлося бюджету Львова у 84 млн грн. Всі роботи виконує компанія «Онур».

Завершити ремонт Замарстинівської мали до кінця 2019-го, однак через нестійкий ґрунт роботи довелося зупинити. На місці певний час працювали геологи, тож відновити роботи «Онур» зміг на початку червня. Також під час ремонту у будинку на вул. Хімічній просіла фасадна стіна.

Нещодавно стало відомо, що частину проїжджої частини вул. Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем.

Загалом вул. Замарстинівська у Львові не «бачила» ремонту більше ніж 40 років.