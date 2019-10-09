У мерії Львова пообіцяли провести ремонти в будинках на вулицях Замарстинівській та Хімічній

У Львові проведуть відновлювальні роботи у житловому будинку № 2 на вул. Хімічній та у житловому будинку 51 на вул. Замарстинівській. Про це йшлося сьогодні, 9 жовтня, під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає пресслужба мерії Львова.

Як доповіла в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, під час прокладання каналізаційного колектора на вул. Замарстинівській було виявлено просідання фасадної стіни будинку на вул. Хімічній, 2.

«Будівельні роботи ми призупинили, скликали комісію, яка провела експертну оцінку цих будинків. Також ми провели геологію ґрунтів. Геологія показала, що на глибині 3,5 — 4 м пролягають дуже вологі ґрунти. У свою чергу, експертний звіт засвідчив, що основною причиною просідання фасадної стіни будинку на вул. Хімічна, 2 є дуже зволожені ґрунти, оскільки цей будинок є дуже старий, збудований ще у 1890 році, не має підвальних приміщень, а основою фундаменту будинку є вапно, яке нестійке до вологих ґрунтів. І саме це стало поштовхом, що почала просідати фасадна частина будинку.

Тому, щоб закінчити прокладання колектора на вул. Замарстинівській, потрібно провести укріплення фасадних стін будинків на вул. Хімічна, 2 і вул. Замарстинівська, 51, бо вони мають спільну стіну», —сказала вона.

Як зазначила голова Шевченківської РА Надія Банах, ситуація, що склалася в цих будинках, потребує негайного проведення протиаварійних робіт торцевих стін цих двох будинків.

Зокрема, комісія визнала, що обидві ситуації, які склалися, потребують першочергових відновлювальних робіт з підсиленням конструкцій будинку, аби унеможливити руйнівні процеси основних несучих конструкцій та порушення нормальних умов проживання мешканців, а також виникнення надзвичайної ситуації.

«Звертаю увагу, що згідно з актом обстеження будинки не є аварійними. Однак, щоб не погіршити їх стан, потрібно провести протиаварійні роботи», — зазначив Сергій Бабак, перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заступник міського голови з питань безпеки міста.

Під час засідання комісії було доручено терміново організувати спостереження за встановленими гіпсовими маяками на несучих зовнішніх і внутрішніх стінах будинку в місцях виникнення тріщин, а також замовити проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту житлового будинку на вул. Хімічній, 2, та капітального ремонту житлового будинку на вул. Замарстинівській, 51, та подати пропозиції щодо фінансування цих робіт.