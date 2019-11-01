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Мешканців аварійного будинку на Хімічній відселять

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міськради Львова затвердив механізм відселення мешканців аварійного будинку №2 на вул. Хімічній. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 1 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На час проведення протиаварійних робіт у житловому будинку на вул. Хімічній, 2 його жителів переселять. При цьому львів’яни матимуть вибір: переїхати туди, де знайде місце мерія, або самостійно знайти житло, але отримати матеріальну допомогу.

«Ми пропонуємо два варіанти: або оренда житла, або матеріальна допомога на тимчасове проживання під час ремонтних робіт», – розповів під час обговорення начальник міського управління житлового господарства Владислав Іванов.

Зазначимо, що в будинку на вул. Хімічній, 2 просіла фасадна стіна під час ремонту вул. Замарстинівської. Після цього всі будівельні роботи призупинили, а будівлю обстежили фахівці. Водночас у мерії заявляють, що причиною руйнування будинку є «дуже вологі ґрунти».

«Експертний звіт засвідчив, що основною причиною просідання фасадної стіни будинку на вул. Хімічній, 2 є дуже зволожені ґрунти. Цей будинок є старий, збудований ще у 1890 році, не має підвальних приміщень, а основою фундаменту будинку є вапно, яке є нестійке до вологих ґрунтів. І саме це стало поштовхом, що почала просідати фасадна частина будівлі», – цитує пресслужба мерії в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Оксану Єстеферову.

Тепер будівельники мають укріпити спільну фасадну стіну будинків на вул. Хімічній, 2 та на вул. Замарстинівській, 51. Лише після цього приступлять до прокладання колектора.

Вартість та терміни проведення протиаварійних робіт наразі не відомі.

Нагадаємо, міська рада також відселила мешканців аварійного будинку на вул. Фурманській, що в самому центрі Львова. Будівлю вже стягнули металевими рамами та поясами, однак всі інші роботи заплановані вже на 2020 рік.

Загалом цьогоріч у Львові дещо поменшало аварійних будинків: якщо на початку 2018 року у місті були 23 житлові будинки, які офіційно визнані аварійними, то станом на кінець лютого 2019 року таких будинків було 21. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

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