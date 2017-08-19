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Слідчому поліції Львівщини, якого спіймали на хабарі, «світить» до 10 років тюрми

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Затриманому на отриманні 3 тисяч доларів США поліцейському прокуратура Львівщини повідомила про підозру. Про це Львіському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Вчора, 18 серпня, працівники слідчого управління прокуратури спільно з Службою безпеки України Львівської області затримали «на гарячому» слідчого одного із райвідділів поліції, який вимагав та отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди.

За вказані кошти полісмен обіцяв закрити кримінальне провадження стосовно сина заявниці.

Зазначимо, затримання відбулось в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Сьогодні, правоохоронцю повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Довідково: Затриманому загрожує 10 років позбавлення волі, конфіскація майна, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

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