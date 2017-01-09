Львівський портал

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Любомир Гузар: «Якби ж люди замість заламування рук та нарікань взялися до роботи» Любомир Гузар: «Якби ж люди замість заламування рук та нарікань взялися до роботи»

Єпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар дав передріздвяні поради: «Коли прийшла війна, ми не мали готової боєздатн...

Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду» Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду»

Привітання Президента України Петра Порошенка з Новим роком: «Дорогі українці! Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, ві...

Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні» Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні»

Папа Римський Франциск, виголошуючи опівдні, 25 грудня 2016 року, різдвяне послання «Місту і світові» з лоджії ватиканської базиліки Святого...

Вікторія Маліцька: «Львів один із засновників Польщі, але давно вже не польське місто» Вікторія Маліцька: «Львів один із засновників Польщі, але давно вже не польське місто»

Польська дослідниця, етнологиня Вікторія Маліцька про стосунки Польщі і Львова: «Львів – це величезний символ і міф для поляків. Це о...

Олексій Білошицький: «Потреба у свідках під час проведення огляду на сп’яніння – рудимент Радянського Союзу» Олексій Білошицький: «Потреба у свідках під час проведення огляду на сп’яніння – рудимент Радянського Союзу»

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький про скасування потреби у наявності двох свідків під час про...

Руслан Кідалов: «Після зони АТО приїжджаєш додому і думаєш, що все добре. Але ти не такий, як був до цього» Руслан Кідалов: «Після зони АТО приїжджаєш додому і думаєш, що все добре. Але ти не такий, як був до цього»

Доброволець батальйону «Донбас», колишній військовослужбовець Національної Гвардії України, учасник семінару, спрямованого на психологічну р...

Валерій Середа: «У мене є багато питань до поліцейських, але це не означає, що прийшов Середа і завтра будуть всі звільнені» Валерій Середа: «У мене є багато питань до поліцейських, але це не означає, що прийшов Середа і завтра будуть всі звільнені»

Новий начальник ГУ НП у Львівській області Валерій середа про своє призначення та перші кроки на новій посаді: «Я був до цього готови...

Володимир Бринзак: «Через бюрократію патрони для біатлоністів згнивають на складах армії» Володимир Бринзак: «Через бюрократію патрони для біатлоністів згнивають на складах армії»

Голова Федерації біатлону України про гострі проблеми у збірній: «Наші уболівальники бачать лише картинку по телевізору, вони не знаю...

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Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати
Львівський портал
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивіліз...

ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

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