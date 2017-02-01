Львівський портал

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Юрій Зима: «Ми звели управління відходами в нашій державі до рівня двірника і ЖЕКів» Юрій Зима: «Ми звели управління відходами в нашій державі до рівня двірника і ЖЕКів»

Доцент Національного лісотехнічного університету України, кандидат технічних наук, заступник керівника науково-експертної групи Юрій Зима пр...

Ігор Гордійчук: «Алеппо із Авдіївки не буде» Ігор Гордійчук: «Алеппо із Авдіївки не буде»

Генерал-майор «Сумрак», який пройшов Іловайськ і Савур-Могилу, розповідає, яку тактику застосовують українські війська в Авдіївці і що відбу...

Софія Федина: «Як же треба зневажати все українське, щоб для логотипу «Євробачення» вибрати таку гидоту» Софія Федина: «Як же треба зневажати все українське, щоб для логотипу «Євробачення» вибрати таку гидоту»

Львівська співачка і волонтер Софія Федина про логотип для «Євробачення-2017»: «Як же треба зневажати все українське, щоб для логотип...

Володимир Гройсман: «Проблемою львівського сміття мала б займатися міська влада, а не прем’єр» Володимир Гройсман: «Проблемою львівського сміття мала б займатися міська влада, а не прем’єр»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про ситуацію із вивезенням сміття у Львові, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та сміттєпе...

Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає» Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає»

Міністр інфраструктури про провал реформ в «Укрзалізниці» та причини передачі «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвит...

Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників» Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників»

Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета про зруйнований у Гуті Пеняцькій на Льв...

Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років» Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»

Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правил...

Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим» Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»

Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. ...

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Ще за юності я відчув на собі, що таке міщанський Львів, – Василь Вовкун
Галина Гузьо
Ще за юності я відчув на собі, що таке міщанський Львів, – Василь Вовкун

10 запитань Василю Вовкуну, режисеру, художньому керівнику Львівської опери, екс-Міністру культури, народному артисту Ук...

Шлях до європейських стандартів завдовжки у двадцятиріччя
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З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

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