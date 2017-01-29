Львівський портал

Пряма мова
Володимир Гройсман: «Проблемою львівського сміття мала б займатися міська влада, а не прем’єр»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про ситуацію із вивезенням сміття у Львові, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та сміттєпе...
Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає»
Міністр інфраструктури про провал реформ в «Укрзалізниці» та причини передачі «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвит...
Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників»
Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета про зруйнований у Гуті Пеняцькій на Льв...
Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»
Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правил...
Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»
Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
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Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам»
Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності і Свободи України:
Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від...
Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей»
Відомий співак Святослав Вакарчук про перешкоди на шляху розвитку України:
«На мою думку, головна перешкода на шляху розвитку України...
Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців»
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Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією:
«Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...