Львівський портал

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Володимир Гройсман: «Проблемою львівського сміття мала б займатися міська влада, а не прем’єр» Володимир Гройсман: «Проблемою львівського сміття мала б займатися міська влада, а не прем’єр»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про ситуацію із вивезенням сміття у Львові, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та сміттєпе...

Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає» Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає»

Міністр інфраструктури про провал реформ в «Укрзалізниці» та причини передачі «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвит...

Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників» Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників»

Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета про зруйнований у Гуті Пеняцькій на Льв...

Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років» Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»

Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правил...

Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим» Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»

Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. ...

Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам» Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам»

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності і Свободи України: Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від...

Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей» Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей»

Відомий співак Святослав Вакарчук про перешкоди на шляху розвитку України: «На мою думку, головна перешкода на шляху розвитку України...

Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців» Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців»

Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією: «Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...

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Статті
Обмін ролями або історії чотирьох руйнівників стереотипів
Соломія ГРИГОР‘ЄВА, Львівський портал
Обмін ролями або історії чотирьох руйнівників стереотипів

Чимало з нас розділяють деякі професії на чоловічі та жіночі. Але й чи справді існують такі роботи, що підходять виключн...

Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

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