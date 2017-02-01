Львівський портал

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Ігор Гордійчук: «Алеппо із Авдіївки не буде» Генерал-майор «Сумрак», який пройшов Іловайськ і Савур-Могилу, розповідає, яку тактику застосовують українські війська в Авдіївці і що відбу...