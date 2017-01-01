Львівський портал

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Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду» Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду»

Привітання Президента України Петра Порошенка з Новим роком: «Дорогі українці! Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, ві...

Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні» Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні»

Папа Римський Франциск, виголошуючи опівдні, 25 грудня 2016 року, різдвяне послання «Місту і світові» з лоджії ватиканської базиліки Святого...

Вікторія Маліцька: «Львів один із засновників Польщі, але давно вже не польське місто» Вікторія Маліцька: «Львів один із засновників Польщі, але давно вже не польське місто»

Польська дослідниця, етнологиня Вікторія Маліцька про стосунки Польщі і Львова: «Львів – це величезний символ і міф для поляків. Це о...

Олексій Білошицький: «Потреба у свідках під час проведення огляду на сп’яніння – рудимент Радянського Союзу» Олексій Білошицький: «Потреба у свідках під час проведення огляду на сп’яніння – рудимент Радянського Союзу»

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький про скасування потреби у наявності двох свідків під час про...

Руслан Кідалов: «Після зони АТО приїжджаєш додому і думаєш, що все добре. Але ти не такий, як був до цього» Руслан Кідалов: «Після зони АТО приїжджаєш додому і думаєш, що все добре. Але ти не такий, як був до цього»

Доброволець батальйону «Донбас», колишній військовослужбовець Національної Гвардії України, учасник семінару, спрямованого на психологічну р...

Валерій Середа: «У мене є багато питань до поліцейських, але це не означає, що прийшов Середа і завтра будуть всі звільнені» Валерій Середа: «У мене є багато питань до поліцейських, але це не означає, що прийшов Середа і завтра будуть всі звільнені»

Новий начальник ГУ НП у Львівській області Валерій середа про своє призначення та перші кроки на новій посаді: «Я був до цього готови...

Володимир Бринзак: «Через бюрократію патрони для біатлоністів згнивають на складах армії» Володимир Бринзак: «Через бюрократію патрони для біатлоністів згнивають на складах армії»

Голова Федерації біатлону України про гострі проблеми у збірній: «Наші уболівальники бачать лише картинку по телевізору, вони не знаю...

Руслана Лижичко: «Фінансових перепон для проведення «Євробачення-2017» в Україні немає» Руслана Лижичко: «Фінансових перепон для проведення «Євробачення-2017» в Україні немає»

Українська співачка, член організаційного комітету з проведення «Євробачення-2017» Руслана Лижичко: «Будучи членом Оргкомітету з пров...

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Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати
Львівський портал
Не прокукурікати те, що не встигли змавпувати

Львівська Мавпа з приходом Нового 2017 року не надто пручалася: час вичерпався, і треба передавати повноваження. Цивіліз...

ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

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