Львівський портал

Пряма мова
Любомир Гузар: «Якби ж люди замість заламування рук та нарікань взялися до роботи»
Єпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар дав передріздвяні поради:
«Коли прийшла війна, ми не мали готової боєздатн...
Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду»
Привітання Президента України Петра Порошенка з Новим роком:
«Дорогі українці!
Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, ві...
Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні»
Папа Римський Франциск, виголошуючи опівдні, 25 грудня 2016 року, різдвяне послання «Місту і світові» з лоджії ватиканської базиліки Святого...
Вікторія Маліцька: «Львів один із засновників Польщі, але давно вже не польське місто»
Польська дослідниця, етнологиня Вікторія Маліцька про стосунки Польщі і Львова:
«Львів – це величезний символ і міф для поляків. Це о...
Олексій Білошицький: «Потреба у свідках під час проведення огляду на сп’яніння – рудимент Радянського Союзу»
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький про скасування потреби у наявності двох свідків під час про...
Руслан Кідалов: «Після зони АТО приїжджаєш додому і думаєш, що все добре. Але ти не такий, як був до цього»
Доброволець батальйону «Донбас», колишній військовослужбовець Національної Гвардії України, учасник семінару, спрямованого на психологічну р...
Валерій Середа: «У мене є багато питань до поліцейських, але це не означає, що прийшов Середа і завтра будуть всі звільнені»
Новий начальник ГУ НП у Львівській області Валерій середа про своє призначення та перші кроки на новій посаді:
«Я був до цього готови...
Володимир Бринзак: «Через бюрократію патрони для біатлоністів згнивають на складах армії»
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Голова Федерації біатлону України про гострі проблеми у збірній:
«Наші уболівальники бачать лише картинку по телевізору, вони не знаю...