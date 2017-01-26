Львівський портал

Пряма мова
Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»
Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правил...
Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»
Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
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Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам»
Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності і Свободи України:
Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від...
Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей»
Відомий співак Святослав Вакарчук про перешкоди на шляху розвитку України:
«На мою думку, головна перешкода на шляху розвитку України...
Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців»
Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією:
«Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...
Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають»
Заступник громадської ради при Львівські ОДА, громадська активістка Олеся Дацко про прийняту 19 січня депутатами міськради ухвалу щодо брике...
Тетяна Руденко: «Похід до психолога має бути такою ж нормою, як і стоматолог»
Психолог проекту «Без броні» Тетяна Руденко про післявоєнну реабілітацію учасників АТО і психологічну допомогу:
«Зараз до мене почина...
Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні»
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Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку:
«З початку року на міжбанківському валютному ...