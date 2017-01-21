Львівський портал

Пряма мова
Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей»
Відомий співак Святослав Вакарчук про перешкоди на шляху розвитку України:
«На мою думку, головна перешкода на шляху розвитку України...
Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців»
Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією:
«Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...
Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають»
Заступник громадської ради при Львівські ОДА, громадська активістка Олеся Дацко про прийняту 19 січня депутатами міськради ухвалу щодо брике...
Тетяна Руденко: «Похід до психолога має бути такою ж нормою, як і стоматолог»
Психолог проекту «Без броні» Тетяна Руденко про післявоєнну реабілітацію учасників АТО і психологічну допомогу:
«Зараз до мене почина...
Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні»
Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку:
«З початку року на міжбанківському валютному ...
Яромир Самагальський: «Пане Кіралю, та не вважайте львів’ян аж такими ідіотами»
Колишній голова бюджетної комісії Львівської міської ради Яромир Самагальський про концепцію поводження з ТПВ у Львові, яку останні два дні ...
Володимир Гройсман: «Я не збираюся утримувати безробітних»
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман про те, щоб держава переорієнтувалася з виплати допомоги безробітним на створення нових робочих місць:
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Хатія Деканоідзе: «Україна – рай для злодіїв»
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Екс-голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе про проблеми реформування однієї з найбільш корумпованих і беззаконних поліцейських...