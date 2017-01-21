Львівський портал

Пряма мова

Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців» Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією: «Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...

Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають» Заступник громадської ради при Львівські ОДА, громадська активістка Олеся Дацко про прийняту 19 січня депутатами міськради ухвалу щодо брике...

Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні» Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку: «З початку року на міжбанківському валютному ...

Яромир Самагальський: «Пане Кіралю, та не вважайте львів’ян аж такими ідіотами» Колишній голова бюджетної комісії Львівської міської ради Яромир Самагальський про концепцію поводження з ТПВ у Львові, яку останні два дні ...

Володимир Гройсман: «Я не збираюся утримувати безробітних» Прем’єр-міністр Володимир Гройсман про те, щоб держава переорієнтувалася з виплати допомоги безробітним на створення нових робочих місць: ...