Львівський портал

Пряма мова

Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні» Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку: «З початку року на міжбанківському валютному ...

Яромир Самагальський: «Пане Кіралю, та не вважайте львів’ян аж такими ідіотами» Колишній голова бюджетної комісії Львівської міської ради Яромир Самагальський про концепцію поводження з ТПВ у Львові, яку останні два дні ...

Володимир Гройсман: «Я не збираюся утримувати безробітних» Прем’єр-міністр Володимир Гройсман про те, щоб держава переорієнтувалася з виплати допомоги безробітним на створення нових робочих місць: ...

Хатія Деканоідзе: «Україна – рай для злодіїв» Екс-голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе про проблеми реформування однієї з найбільш корумпованих і беззаконних поліцейських...