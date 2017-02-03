Львівський портал

Пряма мова
Юрій Зима: «Ми звели управління відходами в нашій державі до рівня двірника і ЖЕКів»
Доцент Національного лісотехнічного університету України, кандидат технічних наук, заступник керівника науково-експертної групи Юрій Зима пр...
Ігор Гордійчук: «Алеппо із Авдіївки не буде»
Генерал-майор «Сумрак», який пройшов Іловайськ і Савур-Могилу, розповідає, яку тактику застосовують українські війська в Авдіївці і що відбу...
Софія Федина: «Як же треба зневажати все українське, щоб для логотипу «Євробачення» вибрати таку гидоту»
Львівська співачка і волонтер Софія Федина про логотип для «Євробачення-2017»:
«Як же треба зневажати все українське, щоб для логотип...
Володимир Гройсман: «Проблемою львівського сміття мала б займатися міська влада, а не прем’єр»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про ситуацію із вивезенням сміття у Львові, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та сміттєпе...
Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає»
Міністр інфраструктури про провал реформ в «Укрзалізниці» та причини передачі «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвит...
Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників»
Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета про зруйнований у Гуті Пеняцькій на Льв...
Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»
Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правил...
Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»
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Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
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