Львівський портал

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Володимир Омелян: «Стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає» Міністр інфраструктури про провал реформ в «Укрзалізниці» та причини передачі «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвит...

Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам» Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності і Свободи України: Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від...