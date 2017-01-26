Львівський портал

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Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам» Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності і Свободи України: Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від...

Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців» Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією: «Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...

Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають» Заступник громадської ради при Львівські ОДА, громадська активістка Олеся Дацко про прийняту 19 січня депутатами міськради ухвалу щодо брике...