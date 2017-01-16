Львівський портал

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Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні» Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні»

Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку: «З початку року на міжбанківському валютному ...

Яромир Самагальський: «Пане Кіралю, та не вважайте львів’ян аж такими ідіотами» Яромир Самагальський: «Пане Кіралю, та не вважайте львів’ян аж такими ідіотами»

Колишній голова бюджетної комісії Львівської міської ради Яромир Самагальський про концепцію поводження з ТПВ у Львові, яку останні два дні ...

Володимир Гройсман: «Я не збираюся утримувати безробітних» Володимир Гройсман: «Я не збираюся утримувати безробітних»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман про те, щоб держава переорієнтувалася з виплати допомоги безробітним на створення нових робочих місць: ...

Хатія Деканоідзе: «Україна – рай для злодіїв» Хатія Деканоідзе: «Україна – рай для злодіїв»

Екс-голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе про проблеми реформування однієї з найбільш корумпованих і беззаконних поліцейських...

Надія Савченко: «Під час обміну полоненими російських військових видають за місцевих сепаратистів…» Надія Савченко: «Під час обміну полоненими російських військових видають за місцевих сепаратистів…»

Народний депутат України, яка нещодавно засвітилася у переговорах із представниками терористичних формувань із ОРДЛО, про можливий обмін пол...

Любомир Гузар: «Якби ж люди замість заламування рук та нарікань взялися до роботи» Любомир Гузар: «Якби ж люди замість заламування рук та нарікань взялися до роботи»

Єпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар дав передріздвяні поради: «Коли прийшла війна, ми не мали готової боєздатн...

Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду» Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду»

Привітання Президента України Петра Порошенка з Новим роком: «Дорогі українці! Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, ві...

Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні» Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні»

Папа Римський Франциск, виголошуючи опівдні, 25 грудня 2016 року, різдвяне послання «Місту і світові» з лоджії ватиканської базиліки Святого...

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Статті
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою

Традиційно на Маланки компанія ДТЕК організовує для своїх працівників свято пампуха, на якому люди можуть почастуватись ...

Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

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