Львівський портал

Пряма мова
Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років» Анастасія Дєєва: «Будуть встановлені нові терміни дії водійських посвідчень від 5 до 15 років»

Заступник глави МВС щодо євроінтеграції про нові директиви якими планують вкоротити дію водійських посвідчень та запровадити строгіші правил...

Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим» Андрій Боєчко: «Три роки вони не можуть «знайти» і посадити тих, хто розпочав війну і «здав» Крим»

Відомий волонтер та журналіст саркастично відреагував на замах на народного депутата, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. ...

Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам» Петро Порошенко: «Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою нащадкам»

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності і Свободи України: Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від...

Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей» Святослав Вакарчук: «Насправді все починається з кожного з нас, особливо у вихованні дітей»

Відомий співак Святослав Вакарчук про перешкоди на шляху розвитку України: «На мою думку, головна перешкода на шляху розвитку України...

Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців» Олег Сенюк: «Торік на хабарі затримано 85 посадовців»

Військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції про боротьбу із корупцією: «Упродовж 12 місяців 2016 року військовим...

Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають» Олеся Дацко: «Цим рішенням львів’янам просто показали, за кого нас мають»

Заступник громадської ради при Львівські ОДА, громадська активістка Олеся Дацко про прийняту 19 січня депутатами міськради ухвалу щодо брике...

Тетяна Руденко: «Похід до психолога має бути такою ж нормою, як і стоматолог» Тетяна Руденко: «Похід до психолога має бути такою ж нормою, як і стоматолог»

Психолог проекту «Без броні» Тетяна Руденко про післявоєнну реабілітацію учасників АТО і психологічну допомогу: «Зараз до мене почина...

Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні» Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні»

Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку: «З початку року на міжбанківському валютному ...

всі коментарі
всі новини

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн