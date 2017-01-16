Львівський портал

Пряма мова
Олег Чурій: «Нацбанк має достатньо інструментів для втримування курсу гривні»
Заступник Голови НБУ про причини коливання курсу гривні та ситуацію на валютному ринку:
«З початку року на міжбанківському валютному ...
Яромир Самагальський: «Пане Кіралю, та не вважайте львів’ян аж такими ідіотами»
Колишній голова бюджетної комісії Львівської міської ради Яромир Самагальський про концепцію поводження з ТПВ у Львові, яку останні два дні ...
Володимир Гройсман: «Я не збираюся утримувати безробітних»
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман про те, щоб держава переорієнтувалася з виплати допомоги безробітним на створення нових робочих місць:
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Хатія Деканоідзе: «Україна – рай для злодіїв»
Екс-голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе про проблеми реформування однієї з найбільш корумпованих і беззаконних поліцейських...
Надія Савченко: «Під час обміну полоненими російських військових видають за місцевих сепаратистів…»
Народний депутат України, яка нещодавно засвітилася у переговорах із представниками терористичних формувань із ОРДЛО, про можливий обмін пол...
Любомир Гузар: «Якби ж люди замість заламування рук та нарікань взялися до роботи»
Єпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар дав передріздвяні поради:
«Коли прийшла війна, ми не мали готової боєздатн...
Петро Порошенко: «Легко не буде, але найгірше вже позаду»
Привітання Президента України Петра Порошенка з Новим роком:
«Дорогі українці!
Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, ві...
Папа Франциск: «Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту на Cхідній Україні»
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Папа Римський Франциск, виголошуючи опівдні, 25 грудня 2016 року, різдвяне послання «Місту і світові» з лоджії ватиканської базиліки Святого...