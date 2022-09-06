Зеленський розповів, коли МАГАТЕ оприлюднить свій звіт щодо ЗАЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії, яка проінспектувала окупованому російськими військами Запорізьку АЕС, має оприлюднити свій звіт 6 вересня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Говорячи про звіт МАГАТЕ, глава держави висловив сподівання, що він буде об’єктивним, а також наголосив на ядерному терорі, який не припиняє росія.

«Сьогодні (5 вересня, – ред.) через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України. Знову, це вже вдруге, через російську провокацію Запорізька станція опинилась за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше», – підкреслив президент.

На думку Зеленського, цю ситуацію можна виправити лише посиленням санкцій й визнанням росії державою-терористом на всіх рівнях.

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Нагадаємо, що 1 вересня місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри обстріли російської армії. За кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС, а на станції залишились лише 5 співробітників організації.

Втім після завершення місії на ЗАЕС мали залишитися двоє представників МАГАТЕ. Втім незважаючи на це, російські окупанти продовжують обстрілювати територію станції, через що 5 вересня відімкнено останню лінію електропередач, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України. Також від’єднаний від мережі енергоблок №6.

Як відомо, 25 серпня Запорізьку АЕС окупанти вперше в історії повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. На наступний день АЕС частково відновила свою роботу.

Станом на 2 вересня на ЗАЕС працювали два із шести енергоблоків, які виробляють електроенергію для потреб України.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

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