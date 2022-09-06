МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт щодо своєї місії на території захопленої росіянами Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Так, експерти МАГАТЕ наголосили, що ситуація безпрецедентна, а аварія на станції може мати серйозні не лише для України, а й для інших країн.

«Через місію підтримки та допомоги Запоріжжю, МАГАТЕ встановило свою присутність на ЗАЕС. Це допоможе у стабілізації ситуації та має дозволити МАГАТЕ уважно стежити за ситуацією на майданчику та отримувати пряму, швидку та надійну інформацію», – йдеться у заяві.

Працівники, які залишилися на території ЗАЕС, проводитимуть детальну та безперервну роботу на станції, оцінюючи фізичні пошкодження об’єктів станції, визначаючи працездатність основної та резервної систем безпеки та оцінюючи умови праці персоналу, а також виконуючи захисні заходи на ділянці.

Також у МАГАТЕ наполягають на необхідності створити охоронну зону ядерної безпеки та закликають негайно припинити обстріл на місці та поблизу нього, щоб уникнути будь-яких подальших пошкоджень.

«Для цього необхідна згода всіх зацікавлених сторін на створення охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС», – зазначили в агентстві.

Окрім того, експерти зауважили, що мають конкретний план допомоги з відновлення безпеки ядерних об’єктів України.

«Нинішня ситуація неприйнятна, і найкращою дією для забезпечення безпеки ядерних об’єктів України та її населення було б припинення цього збройного конфлікту зараз», – написали вони.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію попри обстріли російської армії. За кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС, а на станції залишились лише 5 співробітників організації.

Втім після завершення місії на ЗАЕС мали залишитися двоє представників МАГАТЕ. Таким чином російські окупанти продовжують обстрілювати територію станції, незважаючи на присутність членів МАГАТЕ.

Як відомо, 25 серпня Запорізьку АЕС окупанти вперше в історії повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС частково відновила свою роботу.

Станом на 2 вересня на ЗАЕС працювали два із шести енергоблоків, які виробляють електроенергію для потреб України.

5 вересня через пожежу, що спалахнула внаслідок обстрілів російських окупаційних військ біля Запорізької АЕС, відімкнено останню лінію електропередач, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України. Також від’єднаний від мережі енергоблок №6.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

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