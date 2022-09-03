Під час візиту МАГАТЕ військових рф вивели з території ЗАЕС, – Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил. Про це він заявив 2 вересня під час пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, пише Європейська правда.

«Військові, які були присутні там, жодним способом із нами не зв’язувалися. Вони не були доступні. Було кілька нагод, коли я просив поговорити з кимось із них, і вони не були доступні. Зокрема щодо питання кризового центру, бо я хотів спитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що ту групу військових було виведено зі станції», – сказав він.

Гроссі також додав, що зі слів українських колег у місії МАГАТЕ «зрозуміли, що вони по суті працюють разом із російськими технічними колегами». «Це непроста ситуація, це напружена ситуація, не ідеальна ситуація. Це ситуація, якій усі дають раду», – зауважив він.

Водночас гендиректор МАГАТЕ заперечив, що на діяльність місії на Запорізькій атомній електростанції впливали російські представники.

Зазначимо, 2 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська вивезли з території захопленої Запорізької АЕС всю свою техніку через приїзд МАГАТЕ. Близько 100 одиниць техніки загарбники перемістили на завод «Атоменергомаш», що розташований поруч зі станцією, а решту – зосередили у найближчих до Енергодара населених пунктах.

1 вересня попри обстріли з боку російської армії місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Однак за кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС. На станції залишилось лише 5 співробітників організації.

Сам Гроссі заявив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Згодом він підтвердив, що після завершення місії на ЗАЕС залишаться двоє представників організації.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС частково відновила свою роботу. Станом на 2 вересня на ЗАЕС працюють два із шести енергоблоків, які виробляють електроенергію для потреб України.

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