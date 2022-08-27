російські спецслужби катують працівників ЗАЕС, аби вони не розповіли «зайвого» МАГАТЕ

Спецслужби рф катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

В інтерв’ю британській газеті The Telegraph працівники ЗАЕС розповіли, що зараз на станції панує атмосфера страху.

«Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити», – сказав один з українських атомників.

Крім того, рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали «визволення» від режиму в Києві».

російські окупанти арештовують український персонал, відправляють «на підвал».

«Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали», – пояснив співрозмовник.

Зазначимо, інспектори МАГАТЕ планують приїхати на захоплену росією Запорізьку АЕС на початку наступного тижня.

Як писав Львівський портал, російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. Із березня незаконно затримали 26 людей.

Росіяни викрадають, катують та навіть вбивають працівників захопленої АЕС, але персонал станції продовжує залишатися там, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, звинувачуючи Україну в «безперервних провокаціях».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС знову відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

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