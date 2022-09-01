Окупанти з авіації обстрілюють Енергодар, щоб не допустити МАГАТЕ до ЗАЕС

Російські військові за допомогою авіації та мінометів обстріляли Енергодар в день, коли мала початися місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, у четвер, 1 вересня, група російських ударних вертольотів К-52 атакувала житлові квартали Енергодару. Окрім того, окупанти завдали мінометного удару поблизу території Запорізької АЕС й атомних реакторів.

За даними міського голови Енергодара Дмитра Орлова, ворог влучив у житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова, а також в приватні присадибні будинки в кооперативах у передмісті. Є поранені.

«Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів», – зазначили в розвідці.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що РФ спеціально обстрілює заздалегідь погоджений маршрут місії МАГАТЕ. Наразі передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

«Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об’єкту», – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, делегація МАГАТЕ відправилася на Запорізьку АЕС і 1 вересня мала прибути на станцію.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Також є інформація, що російські спецслужби катують працівників ЗАЕС, аби вони не розповіли «зайвого» МАГАТЕ.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, звинувачуючи Україну в «безперервних провокаціях».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС знову відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

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