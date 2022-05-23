Окупанти розстріляли співробітника Запорізької АЕС у власному будинку

Російські окупанти увірвалися в будинок співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатому».

У понеділок, 23 травня, у власному домі з автоматичної зброї розстріляли Сергія Швеця. Чоловіка численними кульовими пораненнями доставили до лікарні Енергодару. Лікарі борються за його життя.

«Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності», – йдеться у повідомленні.