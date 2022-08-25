З березня росіяни затримали 26 працівників ЗАЕС, – омбудсмен

Російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. З березня незаконно затримали 26 людей. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, росіяни затримують українських фахівців ЗАЕС та звинувачують їх у переданні інформації про пересування та розташування російської військової техніки по території станції.

«І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції», – наголосив Лубінець.

За даними омбудсмена, окупанти катують та вбивають працівників захопленої АЕС, але персонал станції продовжує залишатися там, щоб запобігти екологічній катастрофі.

«Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином щодо мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт», – зазначив він.

Посадовець закликав генсекретаря ООН, МАГАТЕ та всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

19 серпня росіяни оголосили на ЗАЕС «вихідний». На території АЕС зможе знаходитися лише оперативний персонал, для усіх інших вхід закрили. Представники Росатому терміново покинули територію станції. А в міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.

Згодом окупанти продовжили «вихідні» для українського персоналу. Тривалість «вихідних» не уточнюється. Натомість на станцію повернули частину представників «Росатому».

В «Енергоатомі» повідомили, що російські військові стягують свою техніку на територію Запорізької АЕС та збільшують кількість окупантів на самій станції.

Росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС». Російські ЗМІ також наголошують, що засідання має відбутися «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

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