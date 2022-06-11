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Глава Єврокомісії прибула до Києва для переговорів про статус кандидата

Наталя Дуляба

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва на переговори щодо заявки України на вступ до ЄС. Про це вона написала у своєму Twitter’i.

«Добре знову опинитися у Києві. Разом із президентом Зеленським підіб’ю підсумки щодо спільної роботи, необхідної для відновлення, та щодо прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху», – підкреслила Урсула фон дер Ляєн і додала українською: «Європа з вами».

Європейська правда, посилаючись на власні джерела, раніше писала, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокомісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану – і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

Також за даними джерел видання, в ЄС підготували «позитивне» і «негативне» рішення щодо статусу кандидата для України.

Попередньо відомо, що 17 червня Європейська комісія опублікує свою оцінку того, чи слід Україні надати статус кандидата на членство в ЄС. Надання статусу лідери ЄС розглянуть на саміті 23-24 червня.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Україна заповнила і передала останню частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Тепер Єврокомісія готує рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна може отримати вже в червні. На це й сподівається президент Зеленський.

Водночас Україна заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Надання кандидатського статусу Україні вже підтримав Європарламент.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

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