Глава Єврокомісії прибула до Києва для переговорів про статус кандидата

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва на переговори щодо заявки України на вступ до ЄС. Про це вона написала у своєму Twitter’i.

«Добре знову опинитися у Києві. Разом із президентом Зеленським підіб’ю підсумки щодо спільної роботи, необхідної для відновлення, та щодо прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху», – підкреслила Урсула фон дер Ляєн і додала українською: «Європа з вами».

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.

With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.

Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022