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Україна заповнила фінальну частину опитувальника для вступу в ЄС

Ольга Денисяка

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Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху»,  – написав президент.


Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила про переговори у Твіттері, зазначивши, що ЄС планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

 

Як повідомляв Львівський портал, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Тепер Єврокомісія має підготувати рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна зможе отримати вже в червні.

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