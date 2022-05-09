Україна заповнила фінальну частину опитувальника для вступу в ЄС

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху», – написав президент.



Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила про переговори у Твіттері, зазначивши, що ЄС планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway. Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire. The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

Як повідомляв Львівський портал, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Тепер Єврокомісія має підготувати рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна зможе отримати вже в червні.

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