Кулеба відреагував на ініційовану нову платформу ЄС, відкриту для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців. Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС протягом останніх років, зазнала невдачі і має завершитись. Це лише заохотило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та ображають почуття українців», – наголосив глава українського МЗС.

Як відомо, напередодні президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України. Він збирається внести це питання до порядку денного саміту лідерів ЄС, який відбудеться наприкінці червня.

Водночас Шарль Мішель запевняє, що така нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу. На його думку, цей процес загальмувався в останніми роками, тож ініційована політична платформа навпаки повинна його активізувати.

Як пише Європейська правда, першим таку ідею подав президент головуючої в Раді ЄС Франції Еммануель Макрон, запропонувавши формат співпраці, який міг би включати європейські країни поза межами Євросоюзу такі як Україна та Британія.

Макрон при цьому висловив думку, що Україні знадобиться дуже тривалий час для набуття членства у Європейському Союзі.

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