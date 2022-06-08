Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата до ЄС

Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю. Як пише Європейська правда, про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. «За» проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 – утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Крім того, Європарламент рекомендував «без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною». За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.

Також у тексті наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають росії обходити санкції.

«Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією», – говориться у резолюції.

DW зазначає, що соціал-демократи намагалися внести поправку до цього пункту і змінити його на «підірвати здатність рф загрожувати цілісності сусідніх країн та підривати міжнародну безпеку у майбутньому», але поправку не підтримали.

Також зберігся початковий текст резолюції, який говорить, що відсутність «адекватної» реакції на «російські агресії проти Грузії у 2008 році та проти України у 2014 році спонукала росію продовжувати агресивні військові та політичні кампанії, включно з повномасштабним вторгненням в Україну».

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Україна заповнила і передала останню частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Тепер Єврокомісія готує рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна може отримати вже в червні. На це й сподівається президент Зеленський.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України. Він запевняє, що така нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу, а навпаки повинна його активізувати.

Втім Україна вже заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Додамо, що згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

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