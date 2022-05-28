Україні не потрібна альтернатива членства у Євросоюзі, – Зеленський

Запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном варіант європейської політичної спільноти для країн, які не є формальними членами Європейського Союзу, не є прийнятним для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Nieuwsuur, пише Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо прийнятності запропонованої Україні Макроном «альтернативи членства в Євросоюзі», Зеленський сказав: «Ні, я не думаю… Нам не потрібно це. Нам потрібна лише підтримка від цих країн, ми не хочемо альтернативи».

Він додав, що така ініціатива перегукується з тим, що пропонували прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Я думаю, вони мають власне припущення щодо цього, їхнє спільне припущення. Нам не потрібно це», – резюмував президент України.

Львівський портал повідомляв, що президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України. Він запевняє, що така нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу, а навпаки повинна його активізувати.

Втім Україна вже заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

Додамо, на початку травня Україна заповнила і передала останню частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Тепер Єврокомісія готує рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна може отримати вже в червні. На це й сподівається президент Зеленський.

Згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

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