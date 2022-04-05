Вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців

З початку повномасштабної війни серед українців стрімко зростає рівень підтримки вступу до ЄС. Водночас прагнення вступу до НАТО також значно зросло в перші дні війни, однак з кожним тижнем зменшується і станом на кінець березня, повернулось до довоєнного рівня. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

За даними соціологів, продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО. В перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Водночас, зростає підтримка вступу до ЄС. В перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% – абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

При цьому більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).

Опитування проводили 30-31 березня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірніст. 0,95: не більше 2,5%.

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