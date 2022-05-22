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Зеленський очікує на надання Україні кандидатства в ЄС у червні

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський очікує, що в червні Україна таки отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про це він заявив 22 травня під час пресконференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Володимир Зеленський розповів, що Польща є одним з потужних амбасадорів, який допоможе Україні подолати бюрократичні й технічні моменти для набуття статусу кандидата в члени ЄС.

«Ми думаємо, що це обов’язково буде. Ми очікуємо на кандидатство в ЄС у червні», – сказав Зеленський.

Зі свого боку Анджей Дуда заявив, що Європейський Союз повинен відкрити двері перед Україною, тож надання їй статусу кандидата на саміті у червні має велике значення.

«Великий заклик до всього Європейського Союзу, до лідерів ЄС: сьогодні Україна потребує нашого сигналу, відкриття європейських дверей для держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейських спільнот», – наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, на початку травня Україна заповнила і передала останню частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Тепер Єврокомісія готує рекомендації щодо відповідності України критеріям членства. Статус кандидата Україна може отримати вже в червні.

Згідно з останніми соцопитуваннями, вступ України до ЄС підтримують рекордні 91% українців. Відомо, що більшість громадян Євросоюзу також бачать Україну її членом.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України. Він запевняє, що така нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу, а навпаки повинна його активізувати.

Україна вже заявила, що розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС, а спроби запропонувати замість цього інші формати ображають українців.

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