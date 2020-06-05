Більше 70 медиків 1-ої лікарні Львова отримають по 10 000 грн. Список

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення матеріальної допомоги 72 медпрацівникам 1-ої міської клінічної лікарні імені Князя Лева. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 5 червня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, 72 медики 1-ої міської лікарні імені Князя Лева отримають матеріальну допомогу розміром 10 000 грн. На це із бюджету Львова виділять майже 817 000 грн.

Зазначимо, що у 1-ій лікарні імені Князя Лева надають допомогу пацієнтам із ускладненими пневмоніями та COVID-19.

Матеріальну допомогу отримають:

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Нещодавно Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медикам львівських лікарень. Із детальним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.

Нагадаємо, матеріальну допомогу у Львові отримують й ті медики, які підхопили під час роботи коронавірус. При цьому по 20 000 грн отримують медпрацівники, які зареєстровані не лише у Львові, а й на території області. Перші такі виплати наприкінці квітня отримали 27 лікарів, 5 червня у мерії погодили допомогу ще 73 хворим медикам.

Також Львівська обласна рада вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які помирають від ускладнень коронавірусу.

Станом на початок червня на Львівщині коронавірусом заразилися 372 медпрацівники. Найбільше хворих – серед медиків лікарні швидкої медичної допомоги у Львові (107 осіб) та обласної клінічної лікарні. Водночас вже 111 медиків уже побороли недугу.

Донедавна було відомо про смерті трьох медиків від ускладнень коронавірусу. Втім четвертою жертвою COVID-19 став фельдшер швидкої допомоги у Сокалі.