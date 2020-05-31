У Сокалі від коронавірусу помер фельдшер швидкої допомоги

Коронавірус забрав життя ще одного медика на Львівщині. Сьогодні, 31 травня, від ускладнень помер Роман Кріль – старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги у Сокалі. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Роман Кріль протягом тижня боровся із коронавірусом у лікарні. Він був у важкому стані, однак побороти недугу так і не зміг. Чоловік пропрацював у «швидкій» 40 років.

«У нашій пам’яті покійний назавжди залишиться добрим товаришем, доброзичливим колегою, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна пам’ять», – йдеться у повідомленні медиків.

Нагадаємо, досі на Львівщині було відомо про смерті трьох медиків від ускладнень коронавірусу. Станом на 28 травня на Львівщині коронавірусом заразилися майже 300 медиків, 148 із них – зі Львова. Одужали вже 63 медпрацівники.

Найбільше хворих на COVID-19 є серед працівників лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука – 91 особа. При цьому 11 із них виздоровіли. У цьому медзакладі із 25 травня почали робити тести на виявлення антитіл до коронавірусної інфекції. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію виявили вже у 1669 мешканців Львівщини. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас побороли недугу 409 мешканців області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.