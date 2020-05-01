Львівські підприємці скаржаться на дискримінацію під час карантину

Хвиля обурення суворими обмеженнями ведення бізнесу в умовах карантину докотилась до Львова. Під стіни Львівської міськради вийшли активісти, які вимагали відновити конституційне право на працю. Представники мікробізнесу (ФОПи) стверджують, що карантин є дискримінацією на користь великого бізнесу. Про це під час пресконференці 1 травня повідомили учасники руху #SaveФОП, передає кореспондент Львівського порталу.

Проти суворих обмежень коронавірусного карантину протестують дрібні підприємці, які стверджують, що найбільше карантин вдарив саме по малому бізнесу. Водночас великі мережі, хоч і з певними обмеженнями, але продовжують працювати. Також вони обурюються, що карантин порушує права і свободи людей. Зокрема, право на працю.

«1 травня, в День праці, я вирішив висловити свою незгоду. Вимагав відновити моє конституційне право на працю. Ми – підприємці – втомилися від безглуздості та цинізму влади. Я не розумію, чому одним – все, а іншим – карантин», – зазначив голова Ліги підприємців України Владислав Орлов.

Представники малого бізнесу обурені, що не можуть працювати, проте повинні сплачувати оренду, комунальні послуги та податки.

«Чому я повинен сплачувати податки, оренду та компослуги? Я повинен вмовляти найманих працівників не звільнятись, адже наразі вони занаходяться у вимушеній відпустці за свій рахунок. У більшості робітників є діти, також серед них є матері-одиночки і вони змушені сидіти без роботи», – обурювався Владислав Орлов.

Окрім того малі підприємці вважають закриття їхнього бізнесу дискримінацією на користь великих супермаркетів. Вони запевняють, що можуть створити безпечні умови на противагу великому бізнесу, де постійно фіксуються порушення цих норм. Якщо ж їх не почують то вони готові відстоювати свої законні права на Майдані у Києві.

«Держава плекає великий бізнес, а права звичайних людей – не захищені. В інших країнах бізнесу компенсовують всі втрати, а в нас підприємці кинуті напризволяще. Я вийшла 1 травня на пікет під стіни Львівської мерії, а 3 травня я поїду в Київ. На Майдані Незалежності буду виборювати своє право на працю», – розповіла підприємиця Кетіно Равлюк.

Також голова Ліги підприємців України Владислав Орлов повідомив, що в Україні під час карантину обмежують не лише право на працю, а й право на мирні зібрання. Зокрема, під час пікету 1 травня поліція склала на нього адмінпротокол за порушення правил карантину.

У підсумку пдприємці руху #SaveФОП висунули пять вимог до влади:

терміново з 1 травня зняти обмеженняі заборони з діяльності усього мікробізнесу, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог:

на законодавчому рівні скасувати податки з мікропідприємців, яким було заборонено вести діяльність, на весь період карантину;

терміново скасувати фіскалізацію та кешбек, запроваджені законами 128-ІХ та 129-ІХ, шляхом ухвалення законопроектів 2644 та 2645;

ввести мораторій на перевірки контролюючими органами усе мікропідприємництво, до моменту реформування цих органів;

запровадити пільгове кредитування для мікробізнесу з однозначними, простими та чіткими умовами видачі і повернення.

Зазначимо, що деяких львівських ФОПів, які не працюють під час карантину, звільнять від податків. Перелік – за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. Цього ж дня уряд прийняв рішення дозволити роботу продовольчих ринків.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не ходити на мітинги, щоб не інфікуватися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Фото: Пресклуб/ Радіо Свобода