У Львові склали адмінпротокол на учасника пікету підприємців

У п’ятницю, 1 травня, представники мікробізнесу влаштували пікет під стінами Львівської міськради. Підприємці вимагали надати їм право працювати. На одного з протестувальників поліція склала адмінпротокол за порушення правил карантину. Про це під час пресконференції повідомив голова Ліги підприємців України Владислав Орлов, передає кореспондент Львівського порталу.

Біля Львівської міської ради відбувся пікет підприємців, які обурені суворими карантинними обмежннями. Активісти вимагали надання можливості працювати з дотриманням усіх санітарних норм.

Через скупчення людей, що суперечить правилам карантину, на одного з підприємців склали адмінпротокол.

«У День праці я вимагав відновити моє конституційне право на працю. Це була моя особиста позиція і перехожі мене підтримали. Так, я отримав адмінпротокол за порушення правил карантину», – зазначив голова Ліги підприємців України Владислав Орлов.

Також він додав, що жодних силових дій правоохоронці до нього не застосовували .

Як повідомляв Львівський портал, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. Цього ж дня уряд прийняв рішення дозволити роботу продовольчих ринків.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не ходити на мітинги, щоб не інфікуватися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Фото: Радіо Свобода