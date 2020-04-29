Продуктовим ринкам дозволили працювати, – рішення уряду

Уряд сьогодні, 29 квітня, підтримав критерії, розроблені Міністерством охорони здоров’я та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами.

«Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог», – наголосив Денис Шмигаль.

Як своєю чергою зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, прийнята постанова буде завтра, 30 квітня, опублікована в Урядовому кур’єрі.

«Це означатиме фактичний рестарт роботи продовольчих ринків. При дотриманні санітарним норм, які були запропоновані головним санітарним лікарем МОЗ, в Україні відкриється 872 ринки», – заявив міністр, передає пресслужба відмства.

За його словами, контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше 2-х своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

«Звертаюся до керівників ринків, підприємців і фермерів, які продають на цих ринках, з великим проханням дотримуватися норм, які встановлені головним санітарним лікарем. Ці норми не є унікальними, вони подібні до тих, які встановлені для магазинів», – зазначив Ігор Петрашко.

Зокрема, до ринків встановлені такі вимоги:

бути зареєстрованим, як оператор ринку харчових продуктів

температурний скринінг (працівників ринку, продавців і відвідувачів);

перебування на ринку – в одягненій масці (у т.ч виготовленій самостійно або респіраторі);

на кожному вході – диспенсер з антисептиком;

кількість покупців – не більше 1 на 10 м² торгівельної площі ринку;

відстань між продавцями – не менше ніж 3 метри;

робочі місця продавців – обладнано прозорими захисними екранами (із плівки або пластику);

проведення дезінфекції контактних поверхонь (дверних ручок, поручнів на сходах, вимикачів і т.д.) – кожні 3 години;

дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця – в кінці кожного робочого дня ринку;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;

постійне інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись.

У разі допущення порушень вимог будуть накладатися штрафи.

Нагадаємо, з 14 квітня в Україні через численні порушення заборонили роботу ринків.

Згодом МОЗ визначило чіткі умови роботи ринків під час карантину. Відтак знову заговорили про відкриття продовольчих ринків.

Як відомо, продуктові ринки у Львові пішли на карантин з 18 квітня. Виключенням зробили лише оптовий ринок «Шувар», який вирішили не закривати. Водночас роботу продуктових ринків на території Львівщини заборонили з 15 квітня.