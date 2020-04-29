Українські підприємці протестують проти карантину

Сьогодні, 29 квітня, під будівлею Кабміну зібралися на акцію протесту малі підприємці з вимогою послабити карантин. Про це пише Укрінформ.

Під стінами уряду перебувають кілька сотень протестувальників. За словами організаторів, підприємці вимагають, аби Кабмін дозволив роботу малому та мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог.

Також мітингувальники вимагають забезпечення рівних вимог до роботи під час карантину для всіх: для відомих торговельних мереж, ресторанів тощо.

Учасники акції на автівках перекривали рух вулицею Грушевського, але згодом звільнили її для проїзду.

Біля будівлі Кабміну чергують декілька нарядів Національної гвардії, а також поліція.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що до нього надходять численні прохання про пом’якшення карантину, проте піти на таке уряд поки не може.

Водночас на засіданні сьогодні, 29 квітня, Кабмін може ухвалити рішення про відкриття продуктових ринків. Перед цим МОЗ і Мінекономрозвитку розробили нові критерії роботи ринків та алгоритм контролю.