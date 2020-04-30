SaveФОП. У Львові відбудуться одиночні пікети підприємців

У Львові у п’ятницю, 1 травня, на одиночні пікети вийдуть представники мікробізнесу (ФОПи). Підприємці вимагають дозволити їм працювати з додержанням усіх санітарних норм. Про це йдеться у заяві руху підприємців #SaveФОП.

Після введення карантинних заходів практично весь мікро- та малий бізнес припинив свою діяльність: від ательє по ремонту одягу до магазинів в торгових центрах.

«По завершенню другого місяця карантину, стає очевидним цинічна суть та мета лобістів великого бізнесу, адже усе, що стосується їх інтересів не припиняло свою діяльність. «Епіцентр», «Ашан», «Сільпо», «Фокстрот, «АТБ» та багато-багато інших величезних мереж, отримуючи надприбутки працюють. Попри те, мікропідприємці, несучи величезні збитки – зачинені», – обурюються підприємці.

При цьому вони додають, що за майже два місяці карантину уряд не спромігся розробити програму допомоги мікробізнесу, ні розробити шлях до виходу із катастрофічною ситуацією мікропідприємців.

«Я буду в масці, рукавичках, дотримуючись безпечної дистанції, з додержанням усіх санітарних норм і правил! Я хочу продемонструвати владі, що я в стані забезпечити такі умові і на своєму робочому місці на противагу великому бізнесу, де постійно фіксуються порушення цих умов!», – наголошують представники руху #SaveФОП.

Вимоги руху підприємців #SaveФОП:

терміново з 1 травня зняти обмеженняі заборони з діяльності усього мікробізнесу, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог:

на законодавчому рівні скасувати податки з мікропідприємців, яким було заборонено вести діяльність, на весь період карантину;

nерміново скасувати фіскалізацію та кешбек, запроваджені законами 128-ІХ та 129-ІХ, шляхом ухвалення законопроектів 2644 та 2645;

dвести мораторій на перевірки контролюючими органами усе мікропідприємництво, до моменту реформування цих органів;

запровадити пільгове кредитування для мікробізнесу з однозначними, простими та чіткими умовами видачі і повернення.

Відтак підприємці 1 травня о 12:00 год. збираються на пікет під стінами Львівської міської ради.

Як повідомляв Львівський портал, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. Цього ж дня уряд прийняв рішення дозволити роботу продовольчих ринків.

Водночас у міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не ходити на мітинги, щоб не інфікуватися.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.