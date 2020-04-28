Деяких львівських ФОПів, які не працюють під час карантину, звільнять від податків: перелік

У вівторок, 28 квітня, під час сесії Львівської міської ради була прийнята ухвала, яка передбачає звільнення від сплати Єдиного податку підприємців, котрі не вели діяльність під час карантину. За відповідну ухвалу проголосували 53 депутати, передає Львівський портал.

Мова йде про підприємців І та ІІ групи.

«Пропонуємо, відповідно до КВЕДів (класифікація видів економічної діяльності, – ред.), діяльність яких була під забороною, на квітень-травень встановити нульову ставку для підприємців-платників Єдиного податку І та ІІ групи», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Зокрема, було запропоновано термін надання пільг платникам таких видів податків, які не здійснювали господарської діяльності під час карантину, продовжити до 30 червня.

Зокрема, не сплачуватимуть податки підприємці таких видів діяльності:

переробна промисловість;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

тимчасове розміщування і організація харчування;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

надання інших видів послуг.

Натомість депутат Львівської міської ради Маркіян Лопачак заявив, два тижні тому низка ЗМІ повідомила, що виконавчий комітет Львівської міськради звільнив усіх підприємців-спрощенців першої та другої груп від сплати єдиного податку на період карантину. Втім, коли люди вирішили отримати роз’яснення, то у податковій почули,що ставки єдиного податку не змінилися.

«Люди, чий бізнес зараз здебільшого під ударом новітньої кризи, вочевидь повірили, проте стикнулись із черговим обманом – їх звільнили від сплати податків лише сьогодні, ухвалою сесії міськради, натомість всі ці минулі тижні це було звичайнісіньким фейком», – зауважив Маркіян Лопачак.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.