На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію. Що це означає

З 24 березня у Львові та області вводять режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Львівський портал.

«Комісія ухвалила рішення ввести на території області надзвичайну ситуації із 00:01 год. 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи у в умовах надзвичайної ситуації», – написав Козицький.

Керівником робіт із ліквідації наслідків епідемії визначили профільного заступника голови ОДА Іван Собка. В межах своїх повноважень керівник робіт визначить склад та структуру штабу, що напрацює план заходів із ліквідації наслідків.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації вже ввели Київ, Київська, Чернівецька, Житомирська, Дніпровська та Івано-Франківська, Донецька і Харківська, Донецька, Тернопільська та Черкаська області.

Надзвичайна ситуація – не надзвичайний стан

Наголосимо, що режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи громадян. Але цей режим встановлює певні обов’язки для громадян, наприклад: дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо,

дотримуватись правил поведінки, безпеки на території НС.

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Як надзвичайна ситуація вплине на кожного з нас?

Громадяни мають право:

отримувати інформацію про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху;

бути забезпеченими засобами колективного та індивідуального захисту та використовувати їх.

звертатись до органів влади, в тому числі місцевої, щодо захисту від надзвичайних ситуацій;

долучатися до запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;

у випадку залучення до ліквідації за трудовим договором отримувати за це зарплату;

отримувати соцзахист та компенсацію шкоди життю, здоров’ю та майну, яку завдала надзвичайна ситуація або боротьба з нею;

отримувати медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

У той же час, жителі мають певні обов’язки, а саме:

дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Вони здебільшого стосуються стихійних лих, аварій, катастроф і тероризму; також читайте рекомендації, як вберегтись від вірусу та не порушувати закон);

до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;

дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо.

Поза межами надзвичайної ситуації громадяни зобов’язані дотримуватись заходів безпеки і не допускати порушень, що можуть призвести до неї, вивчати способи захисту.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та в 51-річної жінки, що приїхала з Австрії. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.

За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

Із 23 березня у всьому громадському транспорті Львова скасовують пільговий проїзд. Відтак пенсіонери не зможуть безкоштовно їздити у міських маршутках.

Нагадаємо, на території Львівщини пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях заборонили з 18 березня. Втім для медиків, рятувальників, поліцейських та працівників інших спецслужб організували окремий доїзд на роботу. Із детальним графіком руху спецрейсів можна ознайомитися за цим посиланням.