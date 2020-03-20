«Муніципали» зможуть виписувати штрафи за порушення карантину у Львові

Виконавчий комітет Львівської міської ради надав право посадовим особам деяких підрозділів мерії, в тому числі й «Муніципальній варті», складати адмінпротоколи за порушення у Львові правил карантину. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтепер виписувати штрафи за порушення правил карантину зможуть не лише правоохоронці, а й деякі посадовці Львівської міськради.

Своїм рішенням виконком дозволив складати протоколи ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадовим особам:

всіх районних адміністрацій;

управління безпеки міста;

ЛКП «Адміністративно-технічне управління»;

ЛКП «Муніципальна варта».

«Ці посадові особи мають право складати протоколи за недотримання правил карантину у Львові», – прокоментувала рішення директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.