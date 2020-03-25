Благодійників закликають допомогти Центру легеневого здоров'я у Львові

Благодійників закликають допомогти Львівському регіональному фтизіопульмонологічному центру (Львів, вул. Зелена, 477) в боротьбі з коронавірусом. Найбільшу потребу медзаклад станом на 25 березня має в апаратах штучної вентиляції легень, захисних костюмах, палатному рентгенапараті, моніторах пацієнта, кисневих масках і розхідниках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Варто зауважити, що загальна кількість ліжок, відведених для поступлень коронавірусних хворих, у цьому медзакладі – 140 чол., кількість медперсоналу, який задіяний для лікування хворих, – 235.

Окрім того, кількість точок підведеної кисневої інфраструктури – 130; кількість апаратів ШВЛ – 8, буде 20; кількість пульсоксиметрів – 50, монітор пацієнта зараз – 3, буде – 20; відсмоктувач – 10; дефібрилятор – 2; палатний рентгенапарат – зараз відсутній, буде – 1; кисневі маски – зараз 500, буде 2000.

Щодо медикаментів: мепенам – 560, таміфлю – 900, квадроцеф – буде 16670, цефтріаксон – буде 1775, дифлюзол – буде 2000, цефтум – буде 573, цефазолін – буде 60, цефотаксим – буде 393.

З питань надання допомоги можна звертатися: Анна Кулик, тел.0977518408.

Благодійний Фонд «Громадська Ініціатива СТОП ТБ»

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Нагадаємо, Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр включено в перелік медичних установ, що визначені на передовій у боротьбі з коронавірусом на Львівщині.

Як повідомляв Львівський портал, 23 березня до Львова прилетів літак із першою партією швидких тестів та індивідуальних засобів захисту, які Україні надав Китай. На потреби Львівщини скерували 4000 китайських експрес-тестів, 5000 медичних масок та 500 біокостюмів.

Також ми інформували, що до кінця квітня Львівщина має отримати пів сотні апаратів штучної вентиляції легень.

Додамо, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Як відомо, у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

В Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя вже чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська та 68-річний чоловік з Тернопільщини.

Ілюстрація: ЛОР