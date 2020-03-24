За ніч жоден хворий із підозрою на коронавірус не поступав, – львівська інфекційна лікарня

Із вечора понеділка, 23 березня, до ранку вівторка, 24 березня, в обласну інфекційну лікарню не надходило пацієнтів із підозрою на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків лікарні.

«Із 21:30 год. 23 березня по 8:00 год. 24 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію не звернувся жоден пацієнт», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Як писав Львівський портал, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.

Водночас у Львівській ОД пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.