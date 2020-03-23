У Львові до медиків звернулись ще 7 людей з підозрою на COVID-19

На Львівщині із підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 7 пацієнтів. Станом на зараз в області з підозрою на коронавірус перебуває 86 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні шпиталізовано пацієнтів зі Львова та Пустомитівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 40 осіб. На самоізоляції знаходяться 39 осіб. За увесь час виписано – 34 пацієнти.

Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки – наближений до важкого.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. Ще 23 результати тестів – від’ємні. За увесь час в сумі у 27 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та в 51-річної жінки, що приїхала з Австрії. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.