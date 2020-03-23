Аграрна компанія пропонує виявляти коронавірус за допомогою апаратів для перевірки ГМО

Миколаївська аграрна компанія «Нібулон» пропонує виявляти коронавірус за допомогою одного зі своїх приладів, з допомогою якого визначають наявність генетично модифікованих організмів (ГМО) у сільгосппродукції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

«Сьогодні, щоб підтвердити наявність чи відсутність вірусу в організмі людини, потрібно здати аналіз, який відправлять у Київ, а потім ще почекати 7-10 днів на результати, і це в штатній ситуації. У період піку захворювань чекати доведеться і до 15 днів… Я, як аграрій, подумав про те, що в нашій компанії є сучасні прилади, за допомогою яких ми визначаємо наявність генетично модифікованих організмів у сільськогосподарській продукції, харчових продуктах і та ін. Тож я підключив своїх інженерів-хіміків вивчити можливість визначати наявність коронавірусу в крові людини», – написав Олексій Вадатурський.

За його словами, за допомогою одного з апаратів– ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) – можна виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

«Метод ПЛР є найточнішим для виявлення геномної РНК вірусів, що зараз існують у світі, оскільки аналізує саме специфічний геном SARS-CoV-2, з великою точністю виявлення від 5 цільових послідовностей. Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість, бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму», – пояснив директор компанії «Нібулон».

Олексій Вадатурський повідомив, що компанія готова купити і більше реагентів, якщо ініціативу сприймуть і підтримають. В Миколаєві таких апаратів є як мінімум 3, а Україні – до сотні.

«За допомогою цього приладу можна аналізувати одночасно 40-48 проб біоматеріалів на наявність вірусу SARS-CoV-2. За нашими підрахунками, за добу можна робити до 400 зразків. А якщо задіяти всі три… Ціна одного такого «задоволення» 25 євро…», – написав він.

Однак, за словами керівника компанії, коли у Миколаєві та області фахівці відразу почали шукати лікарню, якій би на безоплатній основі передали такий апарат і реагенти, щоб вони ним користувалися, допоки не буде вирішена ситуація з цієї недугою, то зіткнулися із проблемою.

«Тут почалося: то немає відповідного сертифіката у лікарні, то немає фахівців, а подекуди й просто було відсутнє бажання щось змінювати. Добре, говорю я, наші фахівці привезуть це обладнання, допоможуть встановити, налаштувати і проводити такі аналізи спільно з медичними працівниками, щоб останні отримали відповідні навички роботи з обладнанням. Але це буде оперативно – без нескінченних тендерів, без затримки і можливості нагріти на цьому руки», – додав Вадатурський.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.

Офіс президента відразу уточнив, що швидкі тести першочергово скерують на потреби медиків, військовослужбовців, поліцейських, Держприкордонслужби та інших. Пресслужба також додала, що експрес-тести будуть використовувати й медики «швидких», аби перевірити хворих із підозрою на коронавірус.

Однак вранці 23 березня Міністерство охорони здоров’я подало свою думку щодо експрес-тестів, яка суперечить позиції Офісу президента. У МОЗ зазначили, що експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я. Крім цього у відомстві зазначили, що медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на коронавірус.

Зазначимо, раніше пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Зазначимо, станом на 23 березня на Львівщині зафіксовано два випадки захворювання на коронавірус. COVID-19 виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини. Про другий випадок захворювання на корона вірус стало відомо ввечері, 22 березня. Втім Львівська ОДА досі ще не отримала даних про нього.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.