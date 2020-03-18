На Львівщині поліція перейшла на посилений режим роботи

У зв’язку з коронавірусним карантином правоохоронці на Львівщині перейшли на посилений режим служби. Особливу увагу вони приділятимуть дотриманню громадянами і підприємцями встановлених заборон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Із вівторка, 17 березня, усі підрозділи Нацполіції України переведені на посилений режим роботи. На час карантину правоохоронці у кожній області не лише протидіятимуть злочинності, а й перевірятимуть дотримання тимчасових заборон на пасажирські перевезення, на участь громадян у масових заходах, а також режим роботи певних категорій закладів.

«Я підписав наказ про переведення всіх підрозділів Нацполіції на посилений варіант несення служби. У такий складний для держави час ми повинні зробити все, аби не допустити поширення коронавірусу та росту злочинності», – наголосив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він додав, що посилену увагу правоохоронці приділятимуть протидії нелегальній торгівлі лікарськими засобами та засобами індивідуального захисту, а також недопущенню вивезення їх за кордон.

До спільних із поліцейськими рейдів готова також і Нацгвардія України. Під час роботи правоохоронців в кожній області мають забезпечити засобами індивідуального захисту: масками, рукавичками, антисептичними й дезінфекційними засобами.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

В Україні підтвердили зараження коронавірусом 14 людей. Два випадки – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали уже 24 людей, половина із них – мешканці Львова. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.