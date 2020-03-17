В Італії від коронавірусу померло ще 345 людей

У світі вже зафіксовано майже 196 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя 7927 людей (+850), а ще 81 085 осіб одужало.

За даними Wiki, найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3226 летальних випадків. Окрім цього 2503 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та 988 в Ірані.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання зафіксовано:

Італія – 30 506 випадків, з яких 2503 – смертельні (+345)

Іспанія – 11 312 випадки, 342 смертельних (+148)

Німеччина – 9 226випадків, 24 смертельні (+9)

Франція – 6 633 випадки, 148 смертельних (+21)

Швейцарія – 2 742 випадки, 121 смертельні (+3)

Британія – 1 950 випадки, 60 смертельних (+7)

Нідерланди – 1711 випадків, 43 смертельні (+19)

Норвегія – 1452 випадки, 3 смертельні (+0)

Австрія – 1 332 випадки, 3 смертельний (+1)

Бельгія – 1243 випадків, 10 смертельних (+5)

Швеція – 1191 випадків, 7 смертельний (+4)

Данія – 1025 випадків, 4 смертельний (+3)

Португалія – 448 випадків. 1 смертельний (+1)

Чехія – 434 випадки

Греція – 387 випадків, 5 смертельі (+1)

Польща – 221 випадок – 5 смертельні (+2)

Сан Маріно – 115 випадок, 9 смертельних (+0)

Україна – 14 випадків, 2 смертельні (+1)

Зазначимо, що через коронавірус у всіх пологових Львова заборонили відвідування породіль та партнерські пологи. В усіх лікарнях на території області призупинили планову госпіталізацію.

У ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на вечір 17 березня в Украхні підтверджено 14 випадків COVID-19 та два летальні. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, а в Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

На Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали уже 16 людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.