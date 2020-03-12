Карантин у львівському перинатальному центрі: рідним заборонено відвідувати породіль

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, що розташовується на вул. Джорджа Вашингтона,6, у зв’язку з всеукраїнським карантином через коронавірус з 12 березня до 3 квітня введено заборону на відвідування вагітних та породіль з малюками. Про це повідомляється на Facebook-сторінці медзакладу.

Зазначається, що у зв’язку із запровадженням Кабміном карантинних заходів через поширення коронавірусу Covid- 2019 в період з 12 березня до 3 квітня відвідування вагітних, породіль та новонароджених є заборонено.

«Дякуємо за розуміння та дбайливе ставлення до близьких. Будьте здорові», – зазначають у перинатальному центрі.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львів та Львівщина ухвалили відповідні превентивні карантинні заходи для убезпечення мешканців від вірусу із 12 березня до 3 квітня.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.