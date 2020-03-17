Коронавірус у Львові: лікарі двічі на тиждень обдзвонюватимуть вагітних

Через поширення коронавірусу лікарі поліклінік Львова максимально переходять на дистанційний режим роботи: спершу консультують пацієнтів телефоном, а вже потім йдуть на огляд на дому. Особливу увагу приділяють стану здоров’я вагітних. Медики мають обдзвонювати їх двічі на тиждень. Про це сьогодні, 17 березня, під час позачергової сесії Львівської міськради розповіла очільниця міського штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

«Із вагітними, які перебувають на обліку, медики зв’язуються телефоном для з’ясування наявності чи відсутності у них ознак ГРВІ. Робити лікарі мають двічі на тиждень. Водночас ми напрацювали окремий алгоритм дій для лікування вагітних, породіль та новонароджених, які уражені коронавірусом. Ми розробили чітку логістику, як все це буде відбуватися, куди поміщатимуть таких хворих. Для працівників медзакладів ми теж провели відповідні практичні навчання. Загалом персонал усіх лікарень Львова вже пройшов масові навчання», – розповіла Галина Слічна.

Вона зауважила, що медики Львова намагаються максимально переходити на дистанційне консультування всіх пацієнтів. На виклики йдуть при нагальній потребі або на планові огляди дітей першого року життя. При цьому лікарі обов’язково використовують засоби індивідуального захисту.

«Роботу в поліклініках стараємося налагодити більш дистанційну. У разі прийомів відстань між лікарем і пацієнтом повинна становити 1 м. При вході пацієнтів у медзаклади їм дистанційно вимірюють температуру тіла. Також ми розмежовуємо потоки пацієнтів із соматичною патологією та ознаками ГРВІ, в тому числі й в стаціонарах. Організовуємо роботу гарячкових хворих у дві зміни із кількаразовою 30-хвилинною перервою для вологого прибирання і обов’язкового ультрафіолетове опромінювання. У всіх приміщеннях медзакладів проводять посилену дезінфекцію», – додала Галина Слічна.

Зазначимо, що через коронавірус у всіх пологових Львова заборонили відвідування породіль та партнерські пологи. В усіх лікарнях на території області призупинили планову госпіталізацію.

У ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали уже 14 людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.