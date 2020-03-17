Через коронавірус у храмах Львова битимуть у дзвони

У понеділок, 16 березня, у храмах, які розташовані у центрі Львова, лунали дзвони. Таку ініціативу хочуть продовжити на весь час коронавірусного карантину, аби нагадати, що Церква молиться за здоров’я усіх вірян. Про це сьогодні, 17 березня, під час позачергової сесії Львівської міськради розповів капелан мерії о. Павло Дроздяк, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами отця, храми у центрі Львова планують одночасно бити у дзвони щодня о 18:00 год. Таким чином мешканцям хочуть нагадати, що вони не залишились наодинці з пандемією коронавірусу, що Церква молиться за здоров’я всіх вірян.

«Вчора ми мали можливість чути, як у наших кафедральних храмах у центрі міста дзвонили дзвони. Цю ініціативу ми хочемо продовжувати протягом усього часу (карантину, – ред.). Дзвін має своє особливе значення: в різні часи він рятував і допомагав людям пережити не одну пандемію. Дзвін нагадує, що Церква молиться, що ми не залишились наодинці зі своїм страхом. Молиться священник, який є у церкві, можливо, він там один. Тому коли почуєте десь цей дзвін, скажіть один раз: “Господи помилуй!” за всіх тих, хто сьогодні справді потребує цієї молитви, хто служить для того, щоб ми могли пережити Христове Воскресіння», – сказав о. Павло Дроздяк.

Водночас він закликав вірян утриматися від походів у церкву, залишатися вдома і дивитись онлайн-трансляцію богослужінь із храмів Львова.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Як писав Львівський портал, раніше в УГКЦ заявили, що дотримуватимуться всіх розпоряджень державної, місцевої влад і санітарних служб щодо коронавірусу. Втім богослужіння у храмах Львова скасовувати не будуть. Натомість Глава УГКЦ закликав вірян не цілувати ікон і за можливості утриматись від походів до церкви.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.