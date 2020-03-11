ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв’язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19. Про це йде мова у повідомленні ВООЗ з посиланням на гендиректора організації Тедроса Адхана Гебрейесуса, передає УП.

«Ми дійшли висновку, що Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію», – сказав Гебрейесус.

За його словами, оголошення пандемії не змінює того, що робить ВООЗ щодо вірусної загрози і що повинні робити країни.

Глава ВООЗ зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати.

За його словами, країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії, якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих. Таким чином країни з невеликою кількістю випадків Covid-19 можуть запобігти виникненню спалахів захворювання.

Як повідомляв Львівський портал, у світі вже зафіксовано понад 119 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 274 людей.

Перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Водночас 11 березня через загрозу поширення коронавірусу Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, також призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.