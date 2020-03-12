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В Україні перенесли пробне ЗНО

Наталя Дуляба

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Через загрозу поширення коронавірусу в Україні перенесли пробне ЗНО. Абітурієнти писатимуть тести не наприкінці березня, а в квітні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

Рішення про перенесення пробного ЗНО прийняв сьогодні, 12 березня, Український центр оцінювання якості освіти. Відтак пробне ЗНО-2020 відбудеться не у березні, а в квітні.

Так, пробне тестування з української мови і літератури замість 21 березня пройде 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня – 11 квітня. Дати, коли абітурієнти дізнаються результати пробного ЗНО, визначать найближчим часом.

«Звертаємо увагу, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами – їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні», – наголошують в уряді.

Зазначимо, саме у запрошеннях-перепустках, які надійдуть в «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО», будуть вказані адреси пунктів тестування.

Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вартість складання одного пробного тесту коливатиметься від 138 до 150 грн залежно від регіону проживання учасника.

Як писав Львівський портал, для участі в пробному ЗНО-2020 зареєструвалися 218 662 людей. Більшість із них, понад 140 000 осіб, складатимуть тести із двох предметів.

Традиційно найбільше тестувань замовлено з української мови і літератури – 189 928, математики – 62 388, історії України – 37 860 та англійської мови – 45 844.

Нагадаємо, 11 березня через загрозу поширення коронавірусу Кабмін ввів карантин по всій території України. До 3 квітня в країні заборонені масові заходи, де є більше 200 людей, призупинено навчання. Також уряд виділив 100 млн грн на закупівлю засобів захисту для міністерств, держустанов та на поповнення держрезерву.

У Львові та області також запровадили карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. Обмежено проведення спортивно-культурних та інших заходів, де є більше 200 осіб.

Детальніше про те, які заклади Львова призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Як відомо,  в Україні офіційно зафіксували лише один випадок зараження коронавірусом. Стався він 3 березня у Чернівцях.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

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