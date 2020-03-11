Львів на карантині: влада міста запровадила низку антикоронавірусних заходів

У Львові міська комісія з питань з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку заходів, які будуть впроваджені на території міста для убезпечення мешканців від поширення коронавірусу. Відповідне рішення ухвалили у середу, 11 березня, під час позачергового засідання, передає пресслужба Львівської міської ради.

Згідно з рішенням комісії, з 12 березня до 3 квітня призупиняють навчання у всіх навчальних закладах (школи, дитячі садочки, позашкіллля). Водночас роботодавцям, у зв’язку з зупиненням навчального процесу, рекомендують при можливості організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в дистанційному режимі. Вводять обмеження на проведення масових заходів. Форуми, фестивалі і планові заходи рекомендують перенести. Також в рішенні комісії йдеться про посилення дезінфекційних заходів в громадському транспорті, торгових центрах тощо.

Отож, рішенням комісії вирішено:

призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти усіх типів, форм власності міста Львова з 12.03.2020 до 03.04.2020;

забезпечити присутність вчителів у школах та вихователів у дошкільних закладах та забезпечити прийом дітей без організації навчального процесу на час перехідного періоду впродовж 12.03.2020 — 13.03.2020;

рекомендувати роботодавцям в зв’язку з зупиненням навчального процесу при можливості організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в дистанційному режимі;

відпрацювання навчального матеріалу проводити з використанням технологій електронного навчання;

призупинити проведення культурно-масових та спортивних заходів;

забезпечити обмеження проведення масових заходів (більше 200 осіб), не допускати осіб, які за результатами термометрії мають підвищену температуру тіла;

забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ з ознаками гострого респіраторного захворювання.

Структурним підрозділам Львівської міської ради, керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на території міста Львова:

посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів (до 200 осіб), підтримувати дотримання нормативних показників температури повітря та проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях;

не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного захворювання. Керівникам торгівельних мереж, торгівельно-розважальних центрів рекомендовано:

не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного захворювання;

забезпечити проведення обробки антисептичними засобами приміщення, торговельних закладів, закладів харчування, тощо;

провести роз’яснювальної роботи серед працівників про заходи щодо запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19;

посилити дезінфекційний режим (проводити вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів в торговельних закладах та закладах харчування, забезпечити постійну наявність антисептичних засобів для обробки рук, тощо).

Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики:

забезпечити контроль за людьми похилого віку та людей з обмеженими можливостями, які залишились без піклування, організувати доставку продуктів харчування, ліків на дому, тощо.

заборонити відрядження працівників Львівської міської ради та підпорядкованих установ, організацій та підприємств закордон. Вжити заходів щодо перенесення запланованих групових поїздок та відряджень дітей та молоді закордон.

Головному управлінню Національної поліції України у Львівській області забезпечити громадський порядок та виконання обмежувальних заходів на території міста Львова.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу із 12 березня Кабмін ввів по всій території України тритижневий карантин. Детальніше про всі обмеження читайте за цим посиланням.

Наразі в Україні зафіксували лише один випадок коронавірусу – у Чернівцях. Хворий перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Раніше у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

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Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.