Львівщина переходить на карантин

На території Львівщини з 12 березня до 3 квітня 2020 року вводиться карантин для запобігання поширення коронавірусу. Відповідне рішення пізно ввечері 11 березня ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба Львівської ОДА.

Відтак вирішено заборонити:

Відвідування закладів освіти її здобувачами,

Проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників).

Окрім того, головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад необхідно забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній адміністративній території вимог постанови КМУ від 11.03.2020 №211, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.