Пробне ЗНО-2020: як дізнатися адреси пунктів тестування?

В особистих кабінетах учасників пробного ЗНО 2 березня буде розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як поснюють в УЦОЯО, для входу до «Особистого кабінету учасника пробного ЗНО» необхідно увести логін та пароль, отримані раніше від регіонального центру. Для того, щоб роздрукувати запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку». Документ формується у форматі PDF та завантажується автоматично.

Зазначимо, пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

У 2020 році для участі в пробному ЗНО зареєструвалися 218 662 особи. Більшість осіб (143 498) виявили бажання проходити пробне тестування з двох навчальних предметів.

Традиційно найбільше тестувань замовлено з української мови і літератури – 189 928, математики – 62 388, історії України – 37 860 та англійської мови – 45 844.