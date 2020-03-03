В Україні – перший випадок коронавірусу

У Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Про це у вівторок, 3 березня, повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Чоловік і жінка приїхали до Чернівецької області після подорожі по Італії. При в’їзді в Україну у них перевіряли температуру, але симптомів спочатку не було.

29 лютого виникли додаткові симптоми, схожі на коронавірус. За чоловіком виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні.

Родина, після повернення з Італії, перебувала на самоізоляції і не зустрічалися зі своїми близькими. Дружина хворого теж залишається вдома, у неї жодних симптомів немає.

«Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду – температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондону», – йдеться в повідомленні.

Тим часом серед евакуйованих у Нових Санжарах коронавірусу не виявили. Обсервація закінчується в четвер, 5 березня.

Львівський портал повідомляв, що станом на 2 березня у світі зафіксовано майже 90 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.