Пробне ЗНО-2020: коли реєструватися та яка вартість?

Від завтра, 3 січня, стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Абітурієнтам зі Львівщини це можна зробити, перейшовши за цим посиланням.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти. Зокрема, на Львівщині за участь у пробному ЗНО доведеться викласти 150 грн.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість: