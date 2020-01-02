Пробне ЗНО-2020: коли реєструватися та яка вартість?

Від завтра, 3 січня, стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Абітурієнтам зі Львівщини це можна зробити, перейшовши за цим посиланням.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти. Зокрема, на Львівщині за участь у пробному ЗНО доведеться викласти 150 грн.
Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:
- ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;
- виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
- дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
- отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
- психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
- навчитися ефективно розподіляти час;
- оцінити свій рівень навчальних досягнень.
Вероніка Рой