ОСТАННІ НОВИНИ

Пробне ЗНО-2020: коли реєструватися та яка вартість?

Вероніка Рой

|

Від завтра, 3 січня, стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

 

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Абітурієнтам зі Львівщини це можна зробити, перейшовши за цим посиланням.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти. Зокрема, на Львівщині за участь у пробному ЗНО доведеться викласти 150 грн.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

  • ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;
  • виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
  • отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
  • психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  • навчитися ефективно розподіляти час;
  • оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...