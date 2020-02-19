Львів знову став лідером приватизації комунального майна в Україні

У 2019 році Львівщина очолила рейтинг областей, які отримали найбільші надходження до бюджетів від реалізації комунального майна, – 369 млн грн. При цьому 355 млн грн із них заробив Львів і таким чином місто уже вдруге стало лідером в Україні за рівнем малої приватизації у системі Prozorro. Про це Львівському порталу повідомили аналітики Prozorro.Продажі.

Минулого року на аукціонах із продажу комунальних приміщень Львівщина отримала загалом 369 млн грн. Найбільше відзначився Львів, заробивши на малій приватизації аж 355 млн грн. Таким чином воно знову очолило рейтинг міст України за рівнем продажу комунального майна.

Аналітики Prozorro виділяють й інші міста Львівської області, які торік реалізовували власне майно на онлайн-аукціонах, втім їхні здобутки суттєво менші. Так, Борислав поповнив свій бюджет на 4,4 млн грн, Самбір – на 4,2 млн грн, Сокаль – на 2,4 млн грн, Городок – на 1 млн грн.

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Протягом 2019 року в області провели 106 успішних аукціонів, 69 із яких організувала мерія Львова. Слідом йде Червоноград – 10 аукціонів і Борислав – 9 аукціонів.

«Львів – у лідерах, оскільки активно працює за кожним напрямом (реалізації комунального майна, – ред). Крім того, місто через Prozorro.Продажі продало найбільше об’єктів малої приватизації, заробивши понад 355 млн грн. Рік тому цей показник становив 135 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Загалом міста та регіони України за 2019 рік заробили 880 млн грн завдяки використанню системи Prozorro.Продажі, що у 2,5 раза перевищує минулорічний показник. Із них 836 млн грн принесла мала приватизація, тоді як у 2018 році дохід від неї склав 260 млн грн.

Зазначимо, що найдорожчим об’єктом, який у 2019-му продала Львівська міська рада, було приміщення на площі Ринок. За нього Львів отримав аж 116 млн грн, ця сума стала своєрідним рекордом у продажі елітної нерухомості.

У 2018 році найдорожчим об’єктом було також приміщення на площі Ринок. Тоді київська фірма за нього заплатила 56 млн грн. Завдяки цьому об’єкту Львові теж потрапив у рекордсмени комунальної приватизації.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Загалом до кінця 2018-го місто на цьому заробило 138 млн грн.

Нещодавно сесія Львівської міськради затвердила перелік 55 комунальних об’єктів, які у Львові продадуть у 2020 році. Детальніше читайте тут.