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На продажі комунального майна Львів заробив майже 300 мільйонів

Наталя Дуляба

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Із початку 2019 року Львівська міська рада тримала більше 293 млн грн від продажу комунального майна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Станом на листопад Львів заробив 293,4 млн грн на продажі комунальної нерухомості. Цей результат вчетверо перевищив аналогічний показник 2018 року, коли місто отримало 69,5 млн грн від реалізації свого майна.

Із таким результатом Львів може знову очолити рейтинг міст України, які у 2019 році успішно реалізували своє комунальне майно.

Зазначимо, що найдорожчим об’єктом, який цьогоріч продала міська рада, було приміщення на площі Ринок. За нього Львів отримав аж 116 млн грн, ця сума стала своєрідним рекордом у продажі елітної нерухомості.

У 2018 році найдорожчим об’єктом було також приміщення на площі Ринок. Тоді київська фірма за нього заплатила 56 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Загалом до кінця 2018-го місто на цьому заробило 138 млн грн.

Нещодавно сесія Львівської міськради затвердила перелік 55 комунальних об’єктів, які у Львові продадуть у 2020 році. Детальніше читайте тут.

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